鉅亨速報

營收速報 - 力積電(6770)4月營收50.46億元年增率高達32.46％

鉅亨網新聞中心

力積電(6770-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣50.46億元，年增率32.46%，月增率6.64%。

今年1-4月累計營收為186.18億元，累計年增率24.74%。

最新價為61.4元，近5日股價上漲23.12%，相關半導體業上漲10.6%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+54175 張
  • 外資買賣超：+43258 張
  • 投信買賣超：-41 張
  • 自營商買賣超：+10958 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 50.46億 32% 7%
26/3 47.32億 28% 12%
26/2 42.23億 12% -9%
26/1 46.18億 26% 8%
25/12 42.69億 22% 4%
25/11 40.92億 10% -1%

力積電(6770-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各式積體電路其系統產品之生產、製造、測試、封裝；半導體設備零。組件維修、開發、製造與銷售；研究、開發、設計及銷售下列產品：。(1)特殊應用積體電路技術整合服務(2)矽智財設計與服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收力積電

相關行情

台股首頁我要存股
力積電61.4-3.91%
美元/台幣31.429+0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#連續長下影

偏強
力積電

82.14%

勝率

#營收創高股

偏強
力積電

82.14%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty