營收速報 - 力積電(6770)4月營收50.46億元年增率高達32.46％
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今年1-4月累計營收為186.18億元，累計年增率24.74%。
最新價為61.4元，近5日股價上漲23.12%，相關半導體業上漲10.6%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+54175 張
- 外資買賣超：+43258 張
- 投信買賣超：-41 張
- 自營商買賣超：+10958 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|50.46億
|32%
|7%
|26/3
|47.32億
|28%
|12%
|26/2
|42.23億
|12%
|-9%
|26/1
|46.18億
|26%
|8%
|25/12
|42.69億
|22%
|4%
|25/11
|40.92億
|10%
|-1%
力積電(6770-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各式積體電路其系統產品之生產、製造、測試、封裝；半導體設備零。組件維修、開發、製造與銷售；研究、開發、設計及銷售下列產品：。(1)特殊應用積體電路技術整合服務(2)矽智財設計與服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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