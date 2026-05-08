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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.08元上修至16.2元，其中最高估值17.26元，最低估值15.05元，預估目標價為305元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|17.26(17.26)
|20.21
|23.19
|最低值
|15.05(15.05)
|16.36
|17.5
|平均值
|16.22(16.16)
|17.86
|20.28
|中位數
|16.2(16.08)
|17.28
|20
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36,761,000
|41,133,000
|45,499,850
|最低值
|35,133,000
|36,290,000
|39,603,900
|平均值
|35,959,490
|38,570,030
|41,868,300
|中位數
|36,128,000
|38,580,500
|41,434,010
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,614,095
|4,114,920
|3,991,194
|3,514,605
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,428,057
|35,523,576
|32,458,726
|32,082,917
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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