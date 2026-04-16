鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.77元下修至16.51元，其中最高估值17.27元，最低估值15.14元，預估目標價為340元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|17.27(17.58)
|20.21
|19.7
|最低值
|15.14(15.14)
|16.31
|17.31
|平均值
|16.32(16.4)
|18.03
|18.51
|中位數
|16.51(16.77)
|18.18
|18.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|37,174,930
|41,133,000
|41,934,910
|最低值
|35,133,000
|36,290,000
|39,603,900
|平均值
|36,128,930
|39,040,790
|40,769,400
|中位數
|36,337,770
|39,243,050
|40,769,400
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,614,095
|4,114,920
|3,991,194
|3,514,605
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,428,057
|35,523,576
|32,458,726
|32,082,917
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇