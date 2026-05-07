盤中速報 - JITO大漲21.64%，報0.53美元
鉅亨網新聞中心
JITO(JTO)在過去 24 小時內漲幅超過21.64%，最新價格0.53美元，總成交量達0.19億美元，總市值2.36億美元，目前市值排名第 62 名。
近 1 日最高價：0.55美元，近 1 日最低價：0.4美元，流通供給量：444,220,653。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.82%
- 近 1 月：+47.92%
- 近 3 月：+61.73%
- 近 6 月：-49.19%
- 今年以來：-0.90%
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