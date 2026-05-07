盤中速報 - DYDX大漲27.1%，報0.194美元
鉅亨網新聞中心
DYDX(DYDX)在過去 24 小時內漲幅超過27.1%，最新價格0.194美元，總成交量達0.12億美元，總市值1.59億美元，目前市值排名第 79 名。
近 1 日最高價：0.197美元，近 1 日最低價：0.145美元，流通供給量：828,006,681。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.73%
- 近 1 月：+47.83%
- 近 3 月：+34.37%
- 近 6 月：-54.69%
- 今年以來：-17.94%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - IO.NET大漲8.57%，報0.16美元
- 盤中速報 - 達世幣大跌8.38%，報50.2美元
- 盤中速報 - 球迷幣大跌10.19%，報0.93美元
- 盤中速報 - 球迷幣大漲23.09%，報0.95美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇