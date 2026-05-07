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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.17%，報93.39美元

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Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間07日21:30股價上漲4.59美元，報93.39美元，漲幅5.17%，成交量223,719（股），盤中最高價93.39美元、最低價91.61美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+25.98%
  • 近 1 月：+30.42%
  • 近 3 月：-6.25%
  • 近 6 月：-43.12%
  • 今年以來：-45.23%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A91.93+3.52%

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