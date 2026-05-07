鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-07 11:01

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 公布 4 月合併營收 16.26 億元，月減 4.53%，年增 21.23%，慧洋表示，4 月中旬交付的新船簽訂租約毛利率接近 50%，今年後續還有 5 艘新船將交；法人認為，在散裝報價持續走強下，新船挹注的獲利動能可期。

慧洋指出，荷姆茲海峽持續受限，導致全球散裝船舶周轉率下滑，而第二季適逢南美穀物出貨旺季，澳洲、印尼煤炭出口也穩定，支撐散裝市場運輸動能。

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慧洋 4 月中旬有尾道造船打造的輕便型 (4 萬噸)NOx 第三期環保節能船交付，是今年第 3 艘投入營運的新造船，並完成簽訂長期穩定租約，毛利率近 50%；慧洋今年共交付 8 艘新船，將持續視市場狀況汰換營運效率較差老舊船舶。

慧洋進一步說明，儘管船舶燃油成本和區域戰爭險附加保費顯著上升，但旗下船舶以出租為主要營運模式，航行所需燃用和保險費用均由租家負擔。