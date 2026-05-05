鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-05 19:50

顯示驅動 IC 廠瑞鼎 (3592-TW) 今 (5) 日公告第一季財報，稅後淨利 2.9 億元，季減 8%，年減 36.9%，每股盈餘 3.82 元，展望第二季，公司看好，儘管消費需求相對謹慎，但受惠客戶持續回補庫存，本季營運動能預期將較前一季增強。

瑞鼎第一季營收 54.4 億元，季增 2.7%，年減 6.7%，毛利率 28.6%，季減 0.4 個百分點，年減 0.9 個百分點，營業淨利 2.9 億元，季增 4.9%，年減 38.2%，稅後淨利 2.9 億元，季減 8%，年減 36.9%，每股盈餘 3.82 元。

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董事長黃裕國表示，第一季營運雖處產業傳統淡季，整體營收仍較前一季呈現溫和成長，主要受惠於大尺寸顯示驅動 IC，以及車載與工控應用驅動 IC 之成長貢獻。在大尺寸顯示驅動 IC 方面，電視及 IT (桌上型顯示器與筆記型電腦) 應用皆因部分客戶提前備貨帶動需求成長，其中電視與筆記型電腦出貨動能較強。

AMOLED 驅動 IC 方面，智慧型手機 AMOLED 驅動 IC 需求受記憶體價格上漲影響，品牌客戶整體備貨策略轉趨審慎，致相關需求略顯保守；惟高階穿戴裝置在客戶滲透率持續提升及應用場景擴展帶動下，需求動能維持穩定，支撐中小尺寸 AMOLED 驅動 IC 整體營收表現大致持平；車載與工控驅動 IC 則保持穩健成長動能。

展望第二季，地緣政治的不確定性以及記憶體價格持續調漲，使得終端消費市場仍趨審慎。惟本公司觀察到智慧型手機 AMOLED 驅動 IC 已出現部分客戶回補庫存之跡象，同時大尺寸顯示驅動 IC 持續受部分客戶提前備貨帶動，整體營運動能預期將較前一季增強。

就各產品線而言，大尺寸顯示驅動 IC 中的 IT 應用（包含桌上型顯示器及筆記型電腦）受 AI 強勁需求影響，排擠上游晶圓代工及封測產能的分配，加上成本的上升壓力，品牌廠持續要求供應鏈提前備貨，需求動能增溫。