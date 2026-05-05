鉅亨網記者魏志豪 台北
顯示驅動 IC 廠瑞鼎 (3592-TW) 今 (5) 日公告第一季財報，稅後淨利 2.9 億元，季減 8%，年減 36.9%，每股盈餘 3.82 元，展望第二季，公司看好，儘管消費需求相對謹慎，但受惠客戶持續回補庫存，本季營運動能預期將較前一季增強。
瑞鼎第一季營收 54.4 億元，季增 2.7%，年減 6.7%，毛利率 28.6%，季減 0.4 個百分點，年減 0.9 個百分點，營業淨利 2.9 億元，季增 4.9%，年減 38.2%，稅後淨利 2.9 億元，季減 8%，年減 36.9%，每股盈餘 3.82 元。
董事長黃裕國表示，第一季營運雖處產業傳統淡季，整體營收仍較前一季呈現溫和成長，主要受惠於大尺寸顯示驅動 IC，以及車載與工控應用驅動 IC 之成長貢獻。在大尺寸顯示驅動 IC 方面，電視及 IT (桌上型顯示器與筆記型電腦) 應用皆因部分客戶提前備貨帶動需求成長，其中電視與筆記型電腦出貨動能較強。
AMOLED 驅動 IC 方面，智慧型手機 AMOLED 驅動 IC 需求受記憶體價格上漲影響，品牌客戶整體備貨策略轉趨審慎，致相關需求略顯保守；惟高階穿戴裝置在客戶滲透率持續提升及應用場景擴展帶動下，需求動能維持穩定，支撐中小尺寸 AMOLED 驅動 IC 整體營收表現大致持平；車載與工控驅動 IC 則保持穩健成長動能。
展望第二季，地緣政治的不確定性以及記憶體價格持續調漲，使得終端消費市場仍趨審慎。惟本公司觀察到智慧型手機 AMOLED 驅動 IC 已出現部分客戶回補庫存之跡象，同時大尺寸顯示驅動 IC 持續受部分客戶提前備貨帶動，整體營運動能預期將較前一季增強。
就各產品線而言，大尺寸顯示驅動 IC 中的 IT 應用（包含桌上型顯示器及筆記型電腦）受 AI 強勁需求影響，排擠上游晶圓代工及封測產能的分配，加上成本的上升壓力，品牌廠持續要求供應鏈提前備貨，需求動能增溫。
電視應用需求則預期大致持平。中小尺寸 AMOLED 驅動 IC 方面，整體需求呈現回溫趨勢，其中智慧型手機應用受惠於客戶新機上市備貨以及供應鏈漲價預期帶動需求，營運動能轉強；穿戴式產品應用則維持穩定表現。此外，車載與工控應用驅動 IC 預期需求維持穩健成長的態勢，可望持續挹注公司整體營運表現。
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