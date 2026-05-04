盤中速報 - 櫃買市場加權指數上漲11.45點至396.03點，漲幅2.98%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間04日10:40，櫃買市場加權指數上漲11.45點（或2.98%），暫報396.03點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.8%
- 近 1 月：+20.98%
- 近 3 月：+28.94%
- 近 6 月：+44.75%
- 今年以來：+39.22%
焦點個股
SDN概念領漲+6.08%。其中 智邦(2345-TW) 上漲 9.87% ; 華星光(4979-TW) 上漲 9.2% ; 安瑞-KY(3664-TW) 上漲 8.2% 。
車用半導體概念領漲+5.79%。其中 欣銓(3264-TW) 上漲 10% ; 聯發科(2454-TW) 上漲 9.96% ; 京元電子(2449-TW) 上漲 9.92% 。
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