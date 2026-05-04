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鉅亨速報

盤中速報 - 達世幣大漲10.93%，報41.5美元

鉅亨網新聞中心

達世幣(DASH)在過去 24 小時內漲幅超過10.93%，最新價格41.5美元，總成交量達0.15億美元，總市值5.24億美元，目前市值排名第 43 名。

近 1 日最高價：42.2美元，近 1 日最低價：37美元，流通供給量：12,615,330。

Dash在2014年以萊特幣LTC分支推出，以保護隱私為要旨且具有良好的匿名性。為確保安全，推出了工作量證明演算法「X11」由11種不同的演算法共同組成：Blake、Bmw、Groestl、Jh、Keccak、Skein、Luffa、Cubehash、Shavite、Simd、Echo。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+10.55%
  • 近 1 月：+27.33%
  • 近 3 月：-0.71%
  • 近 6 月：-67.57%
  • 今年以來：-9.39%

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