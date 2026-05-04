盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅3.8%，總成交額441.84億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現強勁，04日09:04相關指數上漲3.8%，總成交額441.84億元，大盤占比40.06%。
該產業上漲家數79、下跌家數9、平盤家數2。領漲個股意騰-KY(7749-TW)04日09:04股價上漲42.5元，報468.5元，漲幅9.98%。
半導體業近5日下跌1.27%，集中市場加權指數下跌0.01%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.27%
|-0.01%
|近一月
|+21.94%
|+19.51%
|近三月
|+21.1%
|+20.91%
|近六月
|+47.26%
|+37.38%
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