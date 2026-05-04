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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅3.8%，總成交額441.84億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現強勁，04日09:04相關指數上漲3.8%，總成交額441.84億元，大盤占比40.06%。

該產業上漲家數79、下跌家數9、平盤家數2。領漲個股意騰-KY(7749-TW)04日09:04股價上漲42.5元，報468.5元，漲幅9.98%。

半導體業近5日下跌1.27%，集中市場加權指數下跌0.01%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 -1.27% -0.01%
近一月 +21.94% +19.51%
近三月 +21.1% +20.91%
近六月 +47.26% +37.38%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數40234.25+3.36%
意騰-KY468.5+9.98%

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