盤中速報 - Verge大漲10.26%，報0美元
鉅亨網新聞中心
Verge(XVG)在過去 24 小時內漲幅超過10.26%，最新價格0美元，總成交量達0.05億美元，總市值0.59億美元，目前市值排名第 116 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：16,521,951,236。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.90%
- 近 1 月：-23.91%
- 近 3 月：-43.07%
- 近 6 月：-57.03%
- 今年以來：-44.34%
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