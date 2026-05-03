盤中速報 - TerraClassicUSD大漲8.07%，報0.01美元
鉅亨網新聞中心
TerraClassicUSD(USTC)在過去 24 小時內漲幅超過8.07%，最新價格0.01美元，總成交量達0.06億美元，總市值0.41億美元，目前市值排名第 132 名。
近 1 日最高價：0.01美元，近 1 日最低價：0.01美元，流通供給量：5,579,738,316。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+24.75%
- 近 1 月：+63.92%
- 近 3 月：+34.55%
- 近 6 月：+7.92%
- 今年以來：+13.41%
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