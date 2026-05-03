盤中速報 - ORDI大漲14.61%，報5.26美元
鉅亨網新聞中心
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內漲幅超過14.61%，最新價格5.26美元，總成交量達0.54億美元，總市值1.10億美元，目前市值排名第 86 名。
近 1 日最高價：6.45美元，近 1 日最低價：4.54美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+15.55%
- 近 1 月：+114.97%
- 近 3 月：+69.30%
- 近 6 月：+30.61%
- 今年以來：+17.34%
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