鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至32.1元，預估目標價為580元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2026年EPS預估：中位數由31.72元上修至32.1元，其中最高估值37.55元，最低估值27.2元，預估目標價為580元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|最高值
|37.55(37.55)
|43.96
|最低值
|27.2(27.2)
|31.68
|平均值
|31.87(31.73)
|37.56
|中位數
|32.1(31.72)
|36.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|最高值
|148,464,000
|161,301,670
|最低值
|127,718,520
|135,820,650
|平均值
|134,996,400
|150,723,740
|中位數
|134,709,000
|152,716,390
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|14,753,249
|15,291,442
|9,152,772
|16,204,052
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|122,706,372
|113,393,698
|95,179,276
|111,789,791
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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