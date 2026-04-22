search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估上修至32.1元，預估目標價為580元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2026年EPS預估：中位數由31.72元上修至32.1元，其中最高估值37.55元，最低估值27.2元，預估目標價為580元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年
最高值37.55(37.55)43.96
最低值27.2(27.2)31.68
平均值31.87(31.73)37.56
中位數32.1(31.72)36.5

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年
最高值148,464,000161,301,670
最低值127,718,520135,820,650
平均值134,996,400150,723,740
中位數134,709,000152,716,390

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS14,753,24915,291,4429,152,77216,204,052
營業收入
(單位：新台幣千元)		122,706,372113,393,69895,179,276111,789,791

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2379/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
瑞昱551+2.42%
美元/台幣31.489-0.13%

鉅亨贏指標

了解更多

#多頭均線上攻

偏強
瑞昱

60.87%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
瑞昱

60.87%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty