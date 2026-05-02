盤中速報 - KAVA大漲8.96%，報0.063美元

Kava於2019年推出，是一個基於Cosmos SDK跨鏈 DeFi 平台，用於借出 USDX 穩定幣。用戶可以借入穩定幣，同時存入質押品併購買各種其他數字資產以開始從中獲利。允許用戶在不需要中介的情況下借入和借出加密貨幣資產。