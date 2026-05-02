盤中速報 - KAVA大漲8.96%，報0.063美元
鉅亨網新聞中心
KAVA(KAVA)在過去 24 小時內漲幅超過8.96%，最新價格0.063美元，總成交量達0.05億美元，總市值0.66億美元，目前市值排名第 114 名。
近 1 日最高價：0.068美元，近 1 日最低價：0.056美元，流通供給量：1,082,847,245。
Kava於2019年推出，是一個基於Cosmos SDK跨鏈 DeFi 平台，用於借出 USDX 穩定幣。用戶可以借入穩定幣，同時存入質押品併購買各種其他數字資產以開始從中獲利。允許用戶在不需要中介的情況下借入和借出加密貨幣資產。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.15%
- 近 1 月：+18.91%
- 近 3 月：-5.19%
- 近 6 月：-55.55%
- 今年以來：-21.97%
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