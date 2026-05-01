鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司(ATI-US)EPS預估上修至4.29元，預估目標價為175.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿勒格尼技術公司(ATI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.21元上修至4.29元，其中最高估值4.58元，最低估值4.07元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.58(4.35)
|5.64
|6.52
|7.7
|最低值
|4.07(4.07)
|4.8
|5.3
|5.85
|平均值
|4.29(4.2)
|5.24
|6.03
|6.9
|中位數
|4.29(4.21)
|5.18
|6.4
|7.14
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|50.23億
|56.03億
|58.87億
|63.79億
|最低值
|49.04億
|52.52億
|55.52億
|58.60億
|平均值
|49.78億
|54.29億
|57.75億
|61.29億
|中位數
|49.82億
|54.21億
|57.90億
|61.48億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.30
|0.96
|2.81
|2.55
|2.85
|營業收入
|28.00億
|38.36億
|41.74億
|43.62億
|45.87億
詳細資訊請看美股內頁：
阿勒格尼技術公司(ATI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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