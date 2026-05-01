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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司(ATI-US)EPS預估上修至4.29元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿勒格尼技術公司(ATI-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.21元上修至4.29元，其中最高估值4.58元，最低估值4.07元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.58(4.35)5.646.527.7
最低值4.07(4.07)4.85.35.85
平均值4.29(4.2)5.246.036.9
中位數4.29(4.21)5.186.47.14

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值50.23億56.03億58.87億63.79億
最低值49.04億52.52億55.52億58.60億
平均值49.78億54.29億57.75億61.29億
中位數49.82億54.21億57.90億61.48億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.300.962.812.552.85
營業收入28.00億38.36億41.74億43.62億45.87億

詳細資訊請看美股內頁：
阿勒格尼技術公司(ATI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSATI

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