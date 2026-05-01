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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對伊魯米納(ILMN-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.12元上修至5.2元，其中最高估值5.3元，最低估值5.06元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.3(5.2)
|6.26
|7.4
|7.96
|最低值
|5.06(5.06)
|5.56
|5.82
|7.16
|平均值
|5.18(5.12)
|5.89
|6.69
|7.53
|中位數
|5.2(5.12)
|5.89
|6.71
|7.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|46.13億
|49.25億
|54.71億
|55.39億
|最低值
|45.05億
|47.30億
|49.69億
|52.30億
|平均值
|45.57億
|48.11億
|51.21億
|54.27億
|中位數
|45.47億
|47.94億
|50.96億
|54.39億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.04
|-28.00
|-7.34
|-7.69
|5.45
|營業收入
|45.26億
|45.84億
|45.04億
|43.57億
|43.38億
詳細資訊請看美股內頁：
伊魯米納(ILMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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