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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Floor & Decor控股(FND-US)EPS預估下修至1.97元，預估目標價為58.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Floor & Decor控股(FND-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.05元下修至1.97元，其中最高估值2.15元，最低估值1.85元，預估目標價為58.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.15(2.16)2.523.27
最低值1.85(1.9)2.042.35
平均值1.98(2.05)2.282.81
中位數1.97(2.05)2.32.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值50.26億54.46億60.88億
最低值47.85億49.62億53.19億
平均值48.95億52.17億57.55億
中位數48.82億51.94億57.80億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.642.782.281.901.92
營業收入34.34億42.64億44.14億44.56億46.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Floor & Decor控股(FND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFND

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