鉅亨速報 - Factset 最新調查：Floor & Decor控股(FND-US)EPS預估下修至1.97元，預估目標價為58.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Floor & Decor控股(FND-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.05元下修至1.97元，其中最高估值2.15元，最低估值1.85元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.15(2.16)
|2.52
|3.27
|最低值
|1.85(1.9)
|2.04
|2.35
|平均值
|1.98(2.05)
|2.28
|2.81
|中位數
|1.97(2.05)
|2.3
|2.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|50.26億
|54.46億
|60.88億
|最低值
|47.85億
|49.62億
|53.19億
|平均值
|48.95億
|52.17億
|57.55億
|中位數
|48.82億
|51.94億
|57.80億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.64
|2.78
|2.28
|1.90
|1.92
|營業收入
|34.34億
|42.64億
|44.14億
|44.56億
|46.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Floor & Decor控股(FND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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