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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：邦吉(BG-US)EPS預估上修至9.28元，預估目標價為140.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對邦吉(BG-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.08元上修至9.28元，其中最高估值9.63元，最低估值7.73元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.63(9.63)12.312.5
最低值7.73(7.73)8.4110.22
平均值8.99(8.81)10.7811.25
中位數9.28(9.08)10.9111.13

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,039.55億1,073.41億1,071.40億
最低值832.11億892.43億896.26億
平均值916.39億952.59億969.80億
中位數906.10億947.23億955.77億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.6410.5114.877.994.91
營業收入591.50億672.25億595.32億531.12億703.25億

詳細資訊請看美股內頁：
邦吉(BG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBG

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