鉅亨速報 - Factset 最新調查：邦吉(BG-US)EPS預估上修至9.28元，預估目標價為140.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對邦吉(BG-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.08元上修至9.28元，其中最高估值9.63元，最低估值7.73元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.63(9.63)
|12.3
|12.5
|最低值
|7.73(7.73)
|8.41
|10.22
|平均值
|8.99(8.81)
|10.78
|11.25
|中位數
|9.28(9.08)
|10.91
|11.13
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,039.55億
|1,073.41億
|1,071.40億
|最低值
|832.11億
|892.43億
|896.26億
|平均值
|916.39億
|952.59億
|969.80億
|中位數
|906.10億
|947.23億
|955.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.64
|10.51
|14.87
|7.99
|4.91
|營業收入
|591.50億
|672.25億
|595.32億
|531.12億
|703.25億
詳細資訊請看美股內頁：
邦吉(BG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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