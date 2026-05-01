search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 統一ESG投等債15+(00966B)次交易(4)日除息0.07元，參考價13.82元

鉅亨網新聞中心

統一ESG投等債15+(00966B-TW)次交易(4)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。

首日參考價為13.82元，相較今日收盤價13.89元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.49%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/05/04 13.89 0.068 0.49% 0.0
2026/03/31 13.9 0.068 0.49% 0.0
2026/03/11 14.32 0.068 0.47% 0.0
2026/02/03 14.24 0.065 0.46% 0.0
2026/01/02 14.19 0.065 0.46% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
統一ESG投等債15+13.89-0.50%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty