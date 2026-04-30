外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.17%，報0.5893元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日23:40，紐元/美元上漲0.0068點漲幅達1.17%，暫報0.5893點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.39%
- 近 1 週：-1.30%
- 近 3 月：-4.16%
- 近 6 月：+1.11%
- 今年以來：+1.16%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日上漲0.63%
- 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日上漲0.61%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.82，本日上漲0.08%
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