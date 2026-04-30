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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1.17%，報0.5893元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日23:40，紐元/美元上漲0.0068點漲幅達1.17%，暫報0.5893點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.39%
  • 近 1 週：-1.30%
  • 近 3 月：-4.16%
  • 近 6 月：+1.11%
  • 今年以來：+1.16%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.89，本日上漲1.07%
  • 英鎊/美元相關性0.84，本日上漲0.83%
  • 歐元/美元相關性0.84，本日上漲0.5%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.88，本日上漲0.63%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.86，本日上漲0.61%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.82，本日上漲0.08%

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紐元/美元0.5889+1.10%
澳元/美元0.7183+0.98%
英鎊/美元1.3576+0.77%
歐元/美元1.1725+0.44%

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