search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至18.99元，預估目標價為376.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.36元上修至18.99元，其中最高估值21.72元，最低估值15.15元，預估目標價為376.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.72(21.37)27.8331.1921.39
最低值15.15(15.15)18.9520.0721.39
平均值18.91(18.47)22.942521.39
中位數18.99(18.36)23.1224.3621.39

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值51.49億60.38億64.83億57.66億
最低值41.45億46.48億50.71億57.66億
平均值46.93億53.53億56.82億57.66億
中位數47.33億54.00億55.87億57.66億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS17.0811.616.379.0814.05
營業收入33.07億27.79億24.43億29.96億38.80億

詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEVR

相關行情

台股首頁我要存股
艾弗考爾324.14-4.81%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty