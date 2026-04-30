鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至18.99元，預估目標價為376.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對艾弗考爾(EVR-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.36元上修至18.99元，其中最高估值21.72元，最低估值15.15元，預估目標價為376.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.72(21.37)
|27.83
|31.19
|21.39
|最低值
|15.15(15.15)
|18.95
|20.07
|21.39
|平均值
|18.91(18.47)
|22.94
|25
|21.39
|中位數
|18.99(18.36)
|23.12
|24.36
|21.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|51.49億
|60.38億
|64.83億
|57.66億
|最低值
|41.45億
|46.48億
|50.71億
|57.66億
|平均值
|46.93億
|53.53億
|56.82億
|57.66億
|中位數
|47.33億
|54.00億
|55.87億
|57.66億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|17.08
|11.61
|6.37
|9.08
|14.05
|營業收入
|33.07億
|27.79億
|24.43億
|29.96億
|38.80億
詳細資訊請看美股內頁：
艾弗考爾(EVR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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