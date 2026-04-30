鉅亨速報 - Factset 最新調查：IDEX公司(IEX-US)EPS預估上修至8.42元，預估目標價為240.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對IDEX公司(IEX-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.28元上修至8.42元，其中最高估值8.55元，最低估值8.2元，預估目標價為240.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.55(8.38)
|9.5
|10.33
|11.52
|最低值
|8.2(8.1)
|8.8
|9.61
|11.52
|平均值
|8.39(8.26)
|9.11
|9.86
|11.52
|中位數
|8.42(8.28)
|9.1
|9.76
|11.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|36.40億
|38.36億
|40.75億
|43.42億
|最低值
|35.36億
|36.91億
|38.32億
|43.42億
|平均值
|36.02億
|37.65億
|39.38億
|43.42億
|中位數
|36.24億
|37.60億
|39.32億
|43.42億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.88
|7.71
|7.85
|6.64
|6.41
|營業收入
|27.65億
|31.82億
|32.74億
|32.69億
|34.58億
詳細資訊請看美股內頁：
IDEX公司(IEX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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