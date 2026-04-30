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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：IDEX公司(IEX-US)EPS預估上修至8.42元，預估目標價為240.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對IDEX公司(IEX-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.28元上修至8.42元，其中最高估值8.55元，最低估值8.2元，預估目標價為240.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.55(8.38)9.510.3311.52
最低值8.2(8.1)8.89.6111.52
平均值8.39(8.26)9.119.8611.52
中位數8.42(8.28)9.19.7611.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值36.40億38.36億40.75億43.42億
最低值35.36億36.91億38.32億43.42億
平均值36.02億37.65億39.38億43.42億
中位數36.24億37.60億39.32億43.42億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.887.717.856.646.41
營業收入27.65億31.82億32.74億32.69億34.58億

詳細資訊請看美股內頁：
IDEX公司(IEX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIEX

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