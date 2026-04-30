鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技ALGN-US的目標價調升至210元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對艾利科技(ALGN-US)提出目標價估值：中位數由200元上修至210元，調升幅度5%。其中最高估值240元，最低估值175元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予艾利科技評價：積極樂觀12位、保持中立5位、保守悲觀2位。
艾利科技今(30日)收盤價為178.4元。近5日股價下跌5%，標普指數下跌0.03%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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