盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.89%，總成交額30.79億
鉅亨網新聞中心
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，30日10:04相關指數上漲2.89%，總成交額30.79億元，大盤占比0.68%。
該產業上漲家數2、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股台玻(1802-TW)30日10:04股價上漲2元，報68.2元，漲幅3.02%。
玻璃陶瓷近5日下跌6.42%，集中市場加權指數上漲3.76%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.42%
|+3.76%
|近一月
|+18.47%
|+18.7%
|近三月
|+29.4%
|+20.8%
|近六月
|+115.29%
|+38.91%
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