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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.89%，總成交額30.79億

鉅亨網新聞中心

台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，30日10:04相關指數上漲2.89%，總成交額30.79億元，大盤占比0.68%。

該產業上漲家數2、下跌家數3、平盤家數0。領漲個股台玻(1802-TW)30日10:04股價上漲2元，報68.2元，漲幅3.02%。

玻璃陶瓷近5日下跌6.42%，集中市場加權指數上漲3.76%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -6.42% +3.76%
近一月 +18.47% +18.7%
近三月 +29.4% +20.8%
近六月 +115.29% +38.91%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數39508.88+0.52%
台玻67+1.21%

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