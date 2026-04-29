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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁(CNC-US)EPS預估上修至3.4元，預估目標價為49.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對聖丁(CNC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.02元上修至3.4元，其中最高估值4.07元，最低估值2.47元，預估目標價為49.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.07(3.74)5.837.387.59
最低值2.47(2.47)3.55.16.96
平均值3.26(3.02)4.355.837.28
中位數3.4(3.02)4.375.557.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,964.49億1,969.65億2,062.28億2,089.93億
最低值1,856.94億1,815.26億1,850.10億1,934.63億
平均值1,898.48億1,910.73億1,970.82億2,012.28億
中位數1,894.69億1,921.98億1,978.00億2,012.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.282.074.956.31-13.53
營業收入1,259.82億1,445.47億1,539.99億1,630.71億1,947.77億

詳細資訊請看美股內頁：
聖丁(CNC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCNC

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