鉅亨速報 - Factset 最新調查：聖丁(CNC-US)EPS預估上修至3.4元，預估目標價為49.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對聖丁(CNC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.02元上修至3.4元，其中最高估值4.07元，最低估值2.47元，預估目標價為49.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.07(3.74)
|5.83
|7.38
|7.59
|最低值
|2.47(2.47)
|3.5
|5.1
|6.96
|平均值
|3.26(3.02)
|4.35
|5.83
|7.28
|中位數
|3.4(3.02)
|4.37
|5.55
|7.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,964.49億
|1,969.65億
|2,062.28億
|2,089.93億
|最低值
|1,856.94億
|1,815.26億
|1,850.10億
|1,934.63億
|平均值
|1,898.48億
|1,910.73億
|1,970.82億
|2,012.28億
|中位數
|1,894.69億
|1,921.98億
|1,978.00億
|2,012.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.28
|2.07
|4.95
|6.31
|-13.53
|營業收入
|1,259.82億
|1,445.47億
|1,539.99億
|1,630.71億
|1,947.77億
詳細資訊請看美股內頁：
聖丁(CNC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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