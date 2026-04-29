鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.(CLS-US)EPS預估上修至10.15元，預估目標價為430.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.89元上修至10.15元，其中最高估值10.82元，最低估值8.75元，預估目標價為430.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.82(9.64)
|16.12
|20.65
|最低值
|8.75(8.75)
|12.2
|15.48
|平均值
|9.73(8.95)
|14.09
|18.24
|中位數
|10.15(8.89)
|14.64
|18.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|198.31億
|285.84億
|360.67億
|最低值
|170.25億
|235.06億
|295.31億
|平均值
|183.52億
|257.65億
|326.67億
|中位數
|189.94億
|257.54億
|323.51億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.82
|1.18
|2.04
|3.62
|7.16
|營業收入
|56.35億
|72.50億
|79.61億
|96.46億
|123.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Celestica, Inc.(CLS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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