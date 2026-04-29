search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celestica, Inc.(CLS-US)EPS預估上修至10.15元，預估目標價為430.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Celestica, Inc.(CLS-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.89元上修至10.15元，其中最高估值10.82元，最低估值8.75元，預估目標價為430.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.82(9.64)16.1220.65
最低值8.75(8.75)12.215.48
平均值9.73(8.95)14.0918.24
中位數10.15(8.89)14.6418.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值198.31億285.84億360.67億
最低值170.25億235.06億295.31億
平均值183.52億257.65億326.67億
中位數189.94億257.54億323.51億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.821.182.043.627.16
營業收入56.35億72.50億79.61億96.46億123.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Celestica, Inc.(CLS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCLS

相關行情

台股首頁我要存股
Celestica, Inc.361.54-14.4%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty