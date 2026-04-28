盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌7.1%，報277.09美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間28日21:30股價下跌21.19美元，報277.09美元，跌幅7.1%，成交量66,322（股），盤中最高價279.50美元、最低價275.54美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.08%
- 近 1 月：+46.05%
- 近 3 月：+43.09%
- 近 6 月：+122.1%
- 今年以來：+88.95%
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