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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌7.1%，報277.09美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間28日21:30股價下跌21.19美元，報277.09美元，跌幅7.1%，成交量66,322（股），盤中最高價279.50美元、最低價275.54美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.08%
  • 近 1 月：+46.05%
  • 近 3 月：+43.09%
  • 近 6 月：+122.1%
  • 今年以來：+88.95%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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NASDAQ24691.71-0.79%
費城半導體10144.06-2.54%
Onto Innovation Inc.285.545-4.27%

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