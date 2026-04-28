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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台化(1326-TW)做出2026年EPS預估：中位數由1.81元上修至2.03元，其中最高估值2.95元，最低估值0.53元，預估目標價為59元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|2.95(2.95)
|2.81
|4.03
|最低值
|0.53(0.53)
|0.64
|4.03
|平均值
|1.95(1.76)
|1.71
|4.03
|中位數
|2.03(1.81)
|1.88
|4.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|323,678,120
|323,223,000
|327,648,520
|最低值
|290,629,000
|271,508,000
|327,648,520
|平均值
|303,543,350
|308,230,540
|327,648,520
|中位數
|301,359,360
|316,350,000
|327,648,520
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|-5,797,137
|379,411
|8,548,518
|7,359,531
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|287,033,924
|348,607,574
|332,619,533
|379,896,563
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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