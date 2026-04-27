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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為57元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台化(1326-TW)做出2026年EPS預估：中位數由1.68元上修至1.81元，其中最高估值2.95元，最低估值0.53元，預估目標價為57元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值2.95(2.95)2.814.03
最低值0.53(0.53)0.644.03
平均值1.76(1.72)1.714.03
中位數1.81(1.68)1.884.03

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值323,678,120323,223,000327,648,520
最低值290,629,000271,508,000327,648,520
平均值305,223,910308,230,540327,648,520
中位數305,128,680316,350,000327,648,520

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS-5,797,137379,4118,548,5187,359,531
營業收入
(單位：新台幣千元)		287,033,924348,607,574332,619,533379,896,563

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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