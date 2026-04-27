鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class A(OKLO-US)EPS預估上修至-0.77元，預估目標價為91.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Oklo Inc. Class A(OKLO-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.78元上修至-0.77元，其中最高估值-0.38元，最低估值-1.18元，預估目標價為91.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.38(-0.38)
|-0.41
|-0.61
|-0.11
|最低值
|-1.18(-1.18)
|-1.28
|-1.4
|-0.92
|平均值
|-0.77(-0.77)
|-0.9
|-0.95
|-0.55
|中位數
|-0.77(-0.78)
|-0.89
|-0.95
|-0.58
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|831萬
|4,531萬
|1.01億
|2.25億
|最低值
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|平均值
|126萬
|422萬
|4,335萬
|1.02億
|中位數
|0.00
|33萬
|4,084萬
|6,035萬
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.02
|0.06
|0.20
|-0.74
|-0.72
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Oklo Inc. Class A(OKLO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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