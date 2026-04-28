鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-28 09:52

寶齡富錦 (1760-TW) 宣布，旗下腎病新藥拿百磷 500 毫克膠囊 (Nephoxil 500mg Capsule) 獲得中國國家藥品監督管理局 (NMPA) 核准藥品註冊，取得藥品許可證，激勵寶齡富錦今 (28) 日開高快速漲停，鎖住 69.8 元。

寶齡富錦今天早盤以 69.4 元跳空開高後，隨即漲停鎖住 69.8 元，站上所有均線，排隊委買單超過 2000 張，成交量則超過 400 張。不過三大法人連續 5 個交易日賣超，合計賣超 169 張。

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寶齡富錦表示，拿百磷自 2014 年起取得美國、日本藥證，2015 年取得台灣藥證上市，2022 年、2023 年陸續於韓國及泰國取得核發上市，2025 年 6 月與歐洲夥伴 Averoa 也在歐洲取得上市許可。

至於市場現況，寶齡富錦說明，中國為全球最大透析患者人口市場，依中國腎臟病數據登記系統 (CNRDS) 及相關公開資料，截至 2024 年 12 月底，中國透析患者人數約 118.3 萬人，其中，血液透析患者 102.7 萬人，腹膜透析患者 15.6 萬人。