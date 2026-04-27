盤中速報 - Highstreet大跌20.74%，報0.21美元
鉅亨網新聞中心
Highstreet(HIGH)在過去 24 小時內跌幅超過20.74%，最新價格0.21美元，總成交量達0.12億美元，總市值0.17億美元，目前市值排名第 177 名。
近 1 日最高價：0.3美元，近 1 日最低價：0.21美元，流通供給量：78,379,370。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-29.90%
- 近 1 月：+77.24%
- 近 3 月：+6.34%
- 近 6 月：-29.45%
- 今年以來：-3.11%
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