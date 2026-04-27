盤中速報 - 松翰(5471)大跌7.18%，報42元
鉅亨網新聞中心
松翰(5471-TW)27日09:22股價下跌3.25元，報42.0元，跌幅7.18%，成交737張。
松翰(5471-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為1.半導體之研發、設計製造、買賣經銷及進出口貿易業務2.電腦程。式設計開發3.電子、化工、機械設備及化工原料買賣及進出口貿易。4.其他設計業(積體電路設計、測試)5.除許可業務外,得經營法令非。
近5日股價上漲9.83%，集中市場加權指數上漲5.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,579 張
- 外資買賣超：-1,568 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-11 張
- 融資增減：-371 張
- 融券增減：+41 張
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