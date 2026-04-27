盤中速報 - 智原(3035)急拉3.28%報189.5元，成交24,944張
鉅亨網新聞中心
智原(3035-TW)近5分K漲速3.28%，27日09:22報189.5元，成交24,944張，今日漲幅為2.43％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智原(3035-TW)近5日股價上漲16.35% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 8.47%。集中市場加權指數 上漲 5.78%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+13,526 張
- 外資買賣超：+12,481 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：+1,046 張
- 融資增減：+3,185 張
- 融券增減：+96 張
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