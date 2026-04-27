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鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅3.09%，總成交額8.64億

鉅亨網新聞中心

台股今日生技醫療業類股表現疲軟，27日09:18相關指數下跌3.09%，總成交額8.64億元，大盤占比0.54%。

該產業上漲家數11、下跌家數36、平盤家數4。領跌個股康霈*(6919-TW)27日09:18股價下跌5.8元，報93.9元，跌幅5.82%。

生技醫療近5日下跌3.41%，集中市場加權指數上漲5.78%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療 集中市場加權指數
近一週 -3.41% +5.78%
近一月 +2.78% +16.78%
近三月 -14.82% +21.42%
近六月 -13.99% +41.41%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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