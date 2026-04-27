盤中速報 - 生技醫療類股表現疲軟，跌幅3.09%，總成交額8.64億
鉅亨網新聞中心
台股今日生技醫療業類股表現疲軟，27日09:18相關指數下跌3.09%，總成交額8.64億元，大盤占比0.54%。
該產業上漲家數11、下跌家數36、平盤家數4。領跌個股康霈*(6919-TW)27日09:18股價下跌5.8元，報93.9元，跌幅5.82%。
生技醫療近5日下跌3.41%，集中市場加權指數上漲5.78%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.41%
|+5.78%
|近一月
|+2.78%
|+16.78%
|近三月
|-14.82%
|+21.42%
|近六月
|-13.99%
|+41.41%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅4.33%，總成交額100.99億
- 盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額26.48億
- 盤中速報 - 微矽電子-創(8162)大跌9.51%，報48.5元
- 盤中速報 - 乙盛-KY(5243)股價殺至跌停，跌停價107.5元，成交3,779張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇