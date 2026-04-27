盤中速報 - 中美晶(5483)大漲7.69%，報140元
鉅亨網新聞中心
中美晶(5483-TW)27日09:00股價上漲10元，報140.0元，漲幅7.69%，成交1,699張。
中美晶(5483-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為太陽能晶錠 太陽能晶圓 太陽能電池 太陽能模組 太陽能發電系統。
近5日股價上漲4.42%，櫃買市場加權指數上漲2.47%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+12,646 張
- 外資買賣超：+21,089 張
- 投信買賣超：-8,315 張
- 自營商買賣超：-128 張
- 融資增減：+176 張
- 融券增減：+86 張
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