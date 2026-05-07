鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-07 20:27

全球稅務環境正迎來史上最大變革，台商跨國集團請注意，您的「稅務成績單」即將面臨首考。針對採曆年制（1 月 1 日至 12 月 31 日）運作的企業，2024 年度的「全球最低稅負制（GloBE）資訊申報表（簡稱 GIR）」首度申報期限為 2026 年 6 月 30 日。距離時限已進入不到 2 個月的最後倒數，專家提醒，這份申報書複雜程度遠超以往，台商若不儘早盤點，恐面臨沉重的法遵壓力與查稅風險。

這張名為 GIR 的報表，本質上是各國稅務機關用來「精確抓漏」的核心武器。它不僅要求企業公開全球營運概況與持股架構，還要鉅細靡遺地揭露各地的「有效稅率」。如果企業在某些國家的繳稅不到 15%，又沒辦法通過「過渡性避風港」的豁免門檻，就必須詳細計算並補繳稅款。對稅務官而言，GIR 是稽核利器；對企業而言，則是內部檢視「哪裡會被加稅」的風險地圖。

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KPMG 安侯建業稅務投資部協理陳鈺雯指出，這不是一份簡單的財務報表，而是涉及全球資料的「超級工程」。集團總部必須像指揮官一樣，統籌世界各地子公司的財務、營運數據，並確保每一項假設與計算都符合各國不同的法律規定。任何一點資料落差或判讀錯誤，都可能導致申報失效或引發各國政府的連鎖查稅。

最讓台商有感的痛點之一是：各國政府間的資訊不互通。雖然國際間有「申報書交換機制（GIR MCAA）」，理論上在一個國家報完，其他國家也會認帳，但現實卻很殘酷。截至 2026 年 4 月底，全球僅 31 國加入該協議，包括常見的星、日、韓及歐美大國。然而，台商布局重鎮如「越南、捷克」等，目前仍未加入。

即便集團在台灣或新加坡統一申報了 GIR，那些未加入協議國家的子公司仍然必須「個別、單獨」向當地政府再報一次。這不僅讓行政負擔成倍增加，更考驗集團對全球資訊的掌控力，一不留神就會在東南亞或東歐產生申報違規。

KPMG 安侯建業稅務投資部副營運長林棠妮強調，6 月 30 日的期限迫在眉睫。企業現在最緊迫的任務是：全面盤點各子公司的在地要求、確認哪些地方不能互通、提早算好有效稅率。