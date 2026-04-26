盤中速報 - RAY大漲13.92%，報0.761美元
鉅亨網新聞中心
RAY(RAY)在過去 24 小時內漲幅超過13.92%，最新價格0.761美元，總成交量達0.08億美元，總市值2.01億美元，目前市值排名第 67 名。
近 1 日最高價：0.82美元，近 1 日最低價：0.664美元，流通供給量：268,700,018。
Raydium是Solana上的一家綜合型DEX，他擁有掛單交易、AMM機制、流動性挖礦、IDO、NFT多項功能。 跟大多數DEX一樣，用戶可以在Raydium上提供流動性進行挖礦。 同時Raydium也使用了Serum所提供的掛單交易模式，透過圖表可以更直觀的監控報價，而通過限價單的方式以獲得更好的交易價格。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.53%
- 近 1 月：+14.19%
- 近 3 月：-31.77%
- 近 6 月：-64.73%
- 今年以來：-31.70%
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