盤中速報 - ApeCoin大跌11.76%，報0.1554美元
鉅亨網新聞中心
ApeCoin(APE)在過去 24 小時內跌幅超過11.76%，最新價格0.1554美元，總成交量達0.53億美元，總市值1.16億美元，目前市值排名第 86 名。
近 1 日最高價：0.2227美元，近 1 日最低價：0.1524美元，流通供給量：752,651,515。
ApeCoin (APE)是以太坊上ERC的治理代幣，是用來激勵使用者一起建造APE生態鏈的獎勵代幣，APE幣的持有者可以共同治理、投票ApeCoin DAO的任何決議．
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+67.93%
- 近 1 月：+96.78%
- 近 3 月：+1.84%
- 近 6 月：-60.37%
- 今年以來：-16.90%
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