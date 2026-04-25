盤中速報 - Dymension大漲17.78%，報0.02美元
鉅亨網新聞中心
Dymension(DYM)在過去 24 小時內漲幅超過17.78%，最新價格0.02美元，總成交量達0.07億美元，總市值0.10億美元，目前市值排名第 192 名。
近 1 日最高價：0.02美元，近 1 日最低價：0.02美元，流通供給量：475,632,159。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.95%
- 近 1 月：-33.11%
- 近 3 月：-64.22%
- 近 6 月：-81.34%
- 今年以來：-71.55%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - Wormhole大漲15.39%，報0.02美元
- 盤中速報 - Terra Classic大跌9.13%，報0.000051美元
- 盤中速報 - GALA大漲9.88%，報0.00356美元
- 盤中速報 - UTK大漲16.91%，報0.008美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇