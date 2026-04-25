盤中速報 - Terra Classic大跌9.13%，報0.000051美元
鉅亨網新聞中心
Terra Classic(LUNC)在過去 24 小時內跌幅超過9.13%，最新價格0.000051美元，總成交量達0.10億美元，總市值2.79億美元，目前市值排名第 58 名。
近 1 日最高價：0.000058美元，近 1 日最低價：0.00005美元，流通供給量：5,464,344,229,127。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+18.62%
- 近 1 月：+30.60%
- 近 3 月：+38.51%
- 近 6 月：+8.53%
- 今年以來：+25.67%
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