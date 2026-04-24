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鉅亨速報

盤中速報 - 台積電ADR(TSM-US)大漲5.01%，報401.85美元

鉅亨網新聞中心

台積電ADR(TSM-US)截至台北時間24日21:42股價上漲19.19美元，報401.85美元，漲幅5.01%，成交量3,417,467（股），盤中最高價401.85美元、最低價393.85美元。

美股指數盤中表現

台積電ADR(TSM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+5.31%
  • 近 1 月：+13.06%
  • 近 3 月：+14.27%
  • 近 6 月：+31.62%
  • 今年以來：+25.92%

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美股美股盤中盤中速報台積電ADR

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