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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class A(FIG-US)EPS預估上修至0.25元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Figma, Inc. Class A(FIG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.25元，其中最高估值0.3元，最低估值0.21元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.3(0.26)0.320.410.52
最低值0.21(0.21)0.250.340.52
平均值0.24(0.23)0.290.370.52
中位數0.25(0.24)0.280.370.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.74億16.70億20.16億22.16億
最低值13.69億16.17億19.29億22.16億
平均值13.71億16.47億19.57億22.16億
中位數13.70億16.47億19.51億22.16億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS0.59-1.50-2.44
營業收入5.05億7.49億10.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Figma, Inc. Class A(FIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFIG

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