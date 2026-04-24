鉅亨速報 - Factset 最新調查：Figma, Inc. Class A(FIG-US)EPS預估上修至0.25元，預估目標價為35.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Figma, Inc. Class A(FIG-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.24元上修至0.25元，其中最高估值0.3元，最低估值0.21元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.3(0.26)
|0.32
|0.41
|0.52
|最低值
|0.21(0.21)
|0.25
|0.34
|0.52
|平均值
|0.24(0.23)
|0.29
|0.37
|0.52
|中位數
|0.25(0.24)
|0.28
|0.37
|0.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.74億
|16.70億
|20.16億
|22.16億
|最低值
|13.69億
|16.17億
|19.29億
|22.16億
|平均值
|13.71億
|16.47億
|19.57億
|22.16億
|中位數
|13.70億
|16.47億
|19.51億
|22.16億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.59
|-1.50
|-2.44
|營業收入
|5.05億
|7.49億
|10.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Figma, Inc. Class A(FIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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