盤中速報 - GLMR大漲36.69%，報0.019美元
鉅亨網新聞中心
GLMR(GLMR)在過去 24 小時內漲幅超過36.69%，最新價格0.019美元，總成交量達0.09億美元，總市值0.13億美元，目前市值排名第 45 名。
近 1 日最高價：0.0224美元，近 1 日最低價：0.0138美元，流通供給量：1,085,222,009。
Glimmer (GLMR)是Moonbeam網路的治理Token，Moonbeam是同時相容波卡生態與乙太坊生態的智能合約平行鏈。作為在波卡網路上的平行鏈，是利用 Polkadot和Kusama區塊鏈的去中心化網路。這些網路利用Polkadot的安全性和可擴充性，但擁有自己的個人代幣、治理機制等。它支援任何類型的數據或資產的跨區塊鏈傳輸。區塊鏈集成了分片設計以提供無與倫比的可擴充性。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.49%
- 近 1 月：+56.14%
- 近 3 月：-17.21%
- 近 6 月：-55.16%
- 今年以來：-24.89%
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