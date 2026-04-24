盤中速報 - 貿易百貨類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額5.44億
鉅亨網新聞中心
台股今日貿易百貨業類股表現疲軟，24日11:34相關指數下跌2.07%，總成交額5.44億元，大盤占比0.07%。
該產業上漲家數7、下跌家數11、平盤家數1。領跌個股統一超(2912-TW)24日11:33股價下跌7元，報227.5元，跌幅2.99%。
貿易百貨近5日下跌1.04%，集中市場加權指數上漲1.57%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|貿易百貨
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.04%
|+1.57%
|近一月
|+5.75%
|+15.25%
|近三月
|+3.7%
|+18.0%
|近六月
|-6.85%
|+36.98%
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