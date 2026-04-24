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鉅亨速報

盤中速報 - 貿易百貨類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額5.44億

鉅亨網新聞中心

台股今日貿易百貨業類股表現疲軟，24日11:34相關指數下跌2.07%，總成交額5.44億元，大盤占比0.07%。

該產業上漲家數7、下跌家數11、平盤家數1。領跌個股統一超(2912-TW)24日11:33股價下跌7元，報227.5元，跌幅2.99%。

貿易百貨近5日下跌1.04%，集中市場加權指數上漲1.57%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 貿易百貨 集中市場加權指數
近一週 -1.04% +1.57%
近一月 +5.75% +15.25%
近三月 +3.7% +18.0%
近六月 -6.85% +36.98%

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