盤中速報 - 意德士科技(7556)大跌7.52%，報295元
鉅亨網新聞中心
意德士科技(7556-TW)24日11:24股價下跌24元，報295.0元，跌幅7.52%，成交253張。
意德士科技(7556-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體製程設備之精密零組件與材料、製程次系統之維修。
近5日股價上漲18.15%，櫃買市場加權指數上漲4.2%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-21 張
- 外資買賣超：-15 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：+106 張
- 融券增減：+66 張
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