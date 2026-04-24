盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額67.24億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現疲軟，24日10:49相關指數下跌2.28%，總成交額67.24億元，大盤占比1.17%。
該產業上漲家數7、下跌家數20、平盤家數1。領跌個股康普(4739-TW)24日10:48股價下跌10元，報90.5元，跌幅9.95%。
化學工業近5日上漲3.57%，集中市場加權指數上漲1.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|+3.57%
|+1.57%
|近一月
|+11.21%
|+15.25%
|近三月
|+13.05%
|+18.0%
|近六月
|+21.07%
|+36.98%
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