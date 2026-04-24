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鉅亨速報

盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額67.24億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現疲軟，24日10:49相關指數下跌2.28%，總成交額67.24億元，大盤占比1.17%。

該產業上漲家數7、下跌家數20、平盤家數1。領跌個股康普(4739-TW)24日10:48股價下跌10元，報90.5元，跌幅9.95%。

化學工業近5日上漲3.57%，集中市場加權指數上漲1.57%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 +3.57% +1.57%
近一月 +11.21% +15.25%
近三月 +13.05% +18.0%
近六月 +21.07% +36.98%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數38711.11+2.64%
康普90.5-9.95%

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