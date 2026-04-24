鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-24 11:05

櫃買中心昨（23）日召開第 11 屆第 24 次董事監察人聯席會議，會中不僅審議通過和迅生命科學 (6986-TW) 的上櫃申請案，更針對市場交易實務與 ESG 永續趨勢，通過 4 項規章修正案 。此次規章微調重點在於提升債券系統報價彈性、落實財報申報無紙化，以及配合政策開放外籍員工參與持股信託，展現櫃買中心推動資本市場數位轉型與接軌國際的決心 。

櫃買董事會通過4大新規：放寬外籍員工持股信託限制 和迅生技將掛牌上櫃。（鉅亨網資料照）

落實淨零排放 擴大財報申報無紙化

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為響應主管機關推動的「財務報告申報無紙化」政策，櫃買中心此次修正「業務規則」第 11 條之 3 及第 11 條之 5 規定 。未來包括發行證券化商品的受託機構、發行資產基礎證券的特殊目的公司（SPV），以及不動產投資信託（REITs）受託機構等，都將全面納入無紙化申報機制，不再需要郵寄紙本報表 。

此外，證券商的財務報告申報也同步與數位化接軌 。根據修正後的「業務規則」第 24 條之 1，證券商只需將電子檔案上傳至指定的資訊申報網站，即視為完成法定申報與公告程序，不再侷限於傳統方式，此舉將大幅減低作業流程負擔並達成減碳目標 。

接軌國際與實務 報價彈性與持股信託鬆綁

在交易系統優化方面，櫃買中心針對「債券等殖成交系統買賣辦法」及「店頭金融商品電腦交易系統作業辦法」進行修訂 。這項調整是為了提升債券參與者在報價規範上的彈性，確保系統運作更能貼合現行市場的實務作業需求，維持債券市場的交易動能 。

值得市場關注的是，為吸引並留住跨國人才，櫃買中心修正了「業務規則」第 45 條之 4 等相關規定 。此舉是為了配合政策，開放上櫃公司及其具有控制與從屬關係的關係企業中，外籍員工也能參與員工持股信託（ESOT），藉此強化員工與企業的連結，完善公司治理結構 。